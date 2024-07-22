Инспекторы ГИМС провели очередной профилактический рейд на берегу Волги в поселке Цаган – Аман
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В ходе патрулирования, отдыхающим напомнили о мерах безопасности на водоемах. Особое внимание было обращено на запрет нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения. Также специалисты на постоянной основе следят за маломерными судами.
Проверяют у судовладельцев наличие удостоверений на право управления, проводят инструктажи по соблюдению мер безопасности на водоемах.
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