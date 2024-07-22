Инспекторы ГИМС провели очередной профилактический рейд на берегу Волги в поселке Цаган – Аман

В ходе патрулирования, отдыхающим напомнили о мерах безопасности на водоемах. Особое внимание было обращено на запрет нахождения в воде в состоянии алкогольного опьянения. Также специалисты на постоянной основе следят за маломерными судами.

Проверяют у судовладельцев наличие удостоверений на право управления, проводят инструктажи по соблюдению мер безопасности на водоемах.

Видео: МЧС Калмыкии