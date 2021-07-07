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28 июля, 14:52
НовостиЭкология

По данным заповедника "Черные земли" уровень размножения степных орлов снижается

По данным заповедника "Черные земли" уровень размножения степных орлов снижается

Связано это с сокращением численности сусликов - основного рациона пернатых. В этом году только в 25-30 % гнезд были орлята, а выводки содержали 1-2 птенца. Об этом сообщают в заповеднике «Черные земли». Научные сотрудники пользуются помощью местных жителей. Зоркое зрение животноводов и их умение ориентироваться на местности не раз помогали инспекторам находить самые скрытные птичьи жилища. В связи с этим сотрудники заповедника обращаются к жителям республики: если кто-то найдет гнёзда степных орлов или узнает о местах гибели пернатых на линиях электропередачи, нужно обязательно сообщить об этом орнитологам и прислать фото. Только вместе можно помощь уникальной фауне родного края.

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