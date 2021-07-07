28 июля, 13:41
 32 °C
86,92
73,61
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
28 июля, 14:40
НовостиОбразование

В КалмГУ открыта новая магистерская программа

В КалмГУ открыта новая магистерская программа

Это "Цифровая экономика" - программа созданная на базе кафедры информатики и информационной безопасности. Направление предусматривает заочную учебу и готовит профессионалов в области экономики, основанной на методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных. Студентов обучат цифровизации финансовых аспектов деятельности корпоративных и государственных организаций и отраслевых рынков. В актив выпускники прибавят знания по построению архитектуры предприятия и проектному менеджменту.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия