В КалмГУ открыта новая магистерская программа

Это "Цифровая экономика" - программа созданная на базе кафедры информатики и информационной безопасности. Направление предусматривает заочную учебу и готовит профессионалов в области экономики, основанной на методах генерирования, обработки, хранения, передачи данных. Студентов обучат цифровизации финансовых аспектов деятельности корпоративных и государственных организаций и отраслевых рынков. В актив выпускники прибавят знания по построению архитектуры предприятия и проектному менеджменту.