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24 октября, 12:57
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По 100 тысяч рублей получат лауреаты премии Главы Калмыкии по калмыцкому языку "Келни билг"

По 100 тысяч рублей получат лауреаты премии Главы Калмыкии по калмыцкому языку "Келни билг"

Указ об этом подписал руководитель республики Бату Хасиков. Документ вступит в силу с начала следующего года. Премия присуждается в номинациях: "Лучший ученик – знаток калмыцкого языка", "Лучший учитель калмыцкого языка и литературы" и других.

Лауреатам вручается диплом и денежная премия. Ранее размер вознаграждения для учащихся составлял 5 тысяч рублей, а для педагогов и семей – 10 тысяч рублей. Премия вручается с 2002 года.

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