По 100 тысяч рублей получат лауреаты премии Главы Калмыкии по калмыцкому языку "Келни билг"

Указ об этом подписал руководитель республики Бату Хасиков. Документ вступит в силу с начала следующего года. Премия присуждается в номинациях: "Лучший ученик – знаток калмыцкого языка", "Лучший учитель калмыцкого языка и литературы" и других.



Лауреатам вручается диплом и денежная премия. Ранее размер вознаграждения для учащихся составлял 5 тысяч рублей, а для педагогов и семей – 10 тысяч рублей. Премия вручается с 2002 года.