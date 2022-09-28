В Калмыкии, как и в других регионах России, стартовала крупнейшая акция по сбору макулатуры. Она проводится в 3 раз и продлится 2 месяца.



В каждом регионе откроют пункт приема ненужной бумаги. Его можно будет найти на интерактивной карте проекта. В прошлом году его активными участниками стали учащиемя Оргакинской школы Ики-Бурульского района. Ребята собрали сотни килограммов макулатуры и призвали своих сверстников присоединиться к этой акции.