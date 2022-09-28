24 октября, 10:33
 12 °C
59,84
61,2
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 октября, 12:34
Новости

Бумбатл

В Калмыкии, как и в других регионах России, стартовала крупнейшая акция по сбору макулатуры. Она проводится в 3 раз и продлится 2 месяца.

В каждом регионе откроют пункт приема ненужной бумаги. Его можно будет найти на интерактивной карте проекта. В прошлом году его активными участниками стали учащиемя Оргакинской школы Ики-Бурульского района. Ребята собрали сотни килограммов макулатуры и призвали своих сверстников присоединиться к этой акции.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия