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24 октября, 13:02
Новости

Глава Калмыкии поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения Вооружённых Сил России

Глава Калмыкии поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения Вооружённых Сил России

Бату Хасиков выразил благодарность за самоотверженность, а также отметил, что "сотни наших земляков ежегодно проходят военную службу в подразделениях специального назначения, с честью выполняя свой воинский долг, сохраняя и приумножая славные традиции спецназа".

Фото: https://t.me/BatuKhasikov08

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