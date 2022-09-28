24 октября, 13:02
Глава Калмыкии поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов подразделений специального назначения Вооружённых Сил России
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Бату Хасиков выразил благодарность за самоотверженность, а также отметил, что "сотни наших земляков ежегодно проходят военную службу в подразделениях специального назначения, с честью выполняя свой воинский долг, сохраняя и приумножая славные традиции спецназа".
Бату Хасиков выразил благодарность за самоотверженность, а также отметил, что "сотни наших земляков ежегодно проходят военную службу в подразделениях специального назначения, с честью выполняя свой воинский долг, сохраняя и приумножая славные традиции спецназа".
Фото: https://t.me/BatuKhasikov08