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15 апреля, 16:00
НовостиЭкология

На фоне прогнозов сегодня и завтра о пыльных бурях в Калмыкии возможны возгорания в степи

На интерактивной карте пожаров уже отмечены термические точки. Согласно онлайн-данным, только 13 и 14 апреля в границах Северного СМО зарегистрированы 12 очагов площадью 20 квадратных километров. Сотрудники регионального управления МЧС и столичной администрации в эти дни проводят рейды по местам возможных ЧП. С начала пожароопасного сезона в Элисте уже зафиксировано уже 6 случаев возгораний. Нарушители оштрафованы. В рейд со спасателями отправилась Ольга Эняева.

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