Племзавод «Первомайский» Черноземельского района - «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Республики» 2024 года

В Доме Правительства состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мероприятии принял участие Глава Калмыкии Бату Хасиков. Он обозначил ключевые точки роста сельского хозяйства, на которые необходимо обратить внимание, а также поздравил представителей ведущей отрасли республики с профессиональным праздником.

Бату Хасиков вручил награду и ключи от автомобиля «Нива» руководителю прославленного предприятия — Герою Калмыкии Валерию Болдыреву. Животноводы «Первомайского» сегодня выращивают более 35 тысяч племенных овец грозненской породы, более 3 тысяч голов КРС калмыцкой породы. В предприятии трудится более 190 человек. В поселке Адык созданы все условия для комфортной жизни тружеников села.

Подробнее об этом в дневном выпуске Вестей Калмыкия в 14.30.