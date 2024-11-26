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28 ноября, 10:03
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Коллектив Государственного театра танца «Ойраты» поздравляет с днем рождения журналиста ГТРК «Калмыкия» Бадму Харлуеву.

Коллектив Государственного театра танца «Ойраты» поздравляет с днем рождения журналиста ГТРК «Калмыкия» Бадму Харлуеву.

Именно Бадма Тюмдяевна первая начала делать телерепортажи о коллективе «Ойраты», когда я только создавал Театр танца Калмыкии.

Бадма Тюмдяевна - Почетный гражданин Калмыкии, член Союза журналистов России, Заслуженный работник культуры РК - не перечислить ее заслуг.

Девиз Бадмы «Телевидение - это жизнь», ему она посвятила все свое творчество. За ее плечами - тысячи телесюжетов, сотни командировок, десятки фестивалей.

Коллектив Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» благодарит ее за неоценимую поддержку калмыцкого искусства, от всей души поздравляет дорогую и уважаемую Бадму Тюмдяевну с днем рождения! Искренне желает ей крепкого здоровья, счастья и благополучия во всех делах!

Мэтр калмыцкого хореографического искусства Петр Надбитов.

Фото: Государственный Театр Танца Калмыкии "ОЙРАТЫ"

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