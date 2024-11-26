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28 ноября, 11:30
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Народный ансамбль песни и танца КГУ "Бумбин Орн" празднует 40-летний юбилей. В рамках юбилейных программ артисты ансамбля выступят завтра, 29 ноября, в Москве.

Народный ансамбль песни и танца КГУ "Бумбин Орн" празднует 40-летний юбилей. В рамках юбилейных программ артисты ансамбля выступят завтра, 29 ноября, в Москве.

Свою историю в Калмыцком государственном университете «Бумбин орн» начинал с танцевальной группы «Теегин айс», руководителем которой был Владимир Гатяев. В 1984 году на основе этой группы заслуженный работник культуры РФ Александр Басанов создал ныне существующий ансамбль калмыцкого танца «Бумбин орн». В 1989 году коллективу присвоено звание Народного ансамбля.

За время своего существования ансамбль не раз становился победителем всероссийских, республиканских творческих конкурсов и фестивалей. Ежегодно коллектив выезжает на гастроли за рубеж.

Ансамбль «Бумбин Орн» на протяжении сорока лет сохраняет национальные традиции и приобщает молодежь к культурному наследию калмыцкого народа. Ансамбль можно назвать творческой лабораторией для студентов.

Фото: КалмГУ

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