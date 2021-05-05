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16 мая, 12:09
НовостиМолодёжная политика

Студент аграрного факультета КалмГУ вышел в финал конкурса стартапов

Его проводят фонд содействия инновациям и Минобрнауки России. Заявки подали более двух тысяч студентов из 78 регионов. Второкурсник Данзан Маштыков успешно прошел отбор в направлении «Цифровые технологии». Будущий зоотехник подготовил проект «Web-приложение «Система учета племенных сельскохозяйственных животных», сообщили в КалмГУ. 25 мая его ждет онлайн-защита. Юноша может получить 1 миллион рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Итоги конкурса подведут в июне.

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