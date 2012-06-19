Наконец поставлена точка в полугодовой проблеме. Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей. Она соответствует гигиеническим нормативам, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций.

Об этом сегодня сообщили на заседании санитарно-эпидемической комиссии. Оно состоялось в приморском городе с приглашением Главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева.