4 февраля, 21:49
Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей
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Наконец поставлена точка в полугодовой проблеме. Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей. Она соответствует гигиеническим нормативам, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций.
Об этом сегодня сообщили на заседании санитарно-эпидемической комиссии. Оно состоялось в приморском городе с приглашением Главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева.
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