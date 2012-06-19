4 февраля, 18:52
 6 °C
90,92
75,73
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 февраля, 21:49
Новости

Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей

Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей

Наконец поставлена точка в полугодовой проблеме. Питьевая вода в Лагани снова доступна для жителей. Она соответствует гигиеническим нормативам, по которым ранее выявлялись превышения предельно-допустимых концентраций.

 Об этом сегодня сообщили на заседании санитарно-эпидемической комиссии. Оно состоялось в приморском городе с приглашением Главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева.

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Переводим без ошибок
19 июня 2012, 16:38
Переводим без ошибок
Сайгак будет занесен в Красную книгу
20 июня 2012, 16:32
Сайгак будет занесен в Красную книгу
Станет ли калмыцкий хурул новым символом России?
29 августа 2013, 17:09
Станет ли калмыцкий хурул новым символом России?
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
27 января 2014, 20:26
Олн халхта дәкәд зурһан цутхлнг мана танһчд секгдх
Калмыцкие полицейские изъяли 66 фальшивых 5-тысячных купюр
28 января 2014, 20:57
Калмыцкие полицейские изъяли 66 фальшивых 5-тысячных купюр
В Элисте состоялась рождественская литургия
Смотреть видео
25 декабря 2015, 18:10
В Элисте состоялась рождественская литургия
Безопасность во время новогодних праздников в Калмыкии обеспечивали более тысячи полицейских
Смотреть видео
11 января 2016, 17:53
Безопасность во время новогодних праздников в Калмыкии обеспечивали более тысячи полицейских
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Смотреть видео
16 февраля 2018, 14:00
"Белый месяц" в Забайкальском крае
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Смотреть видео
6 ноября 2019, 15:40
Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия