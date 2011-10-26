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5 февраля, 09:18
НовостиCOVID-19

В регионе наметилась положительная динамика выздоровления от коронавируса

В регионе наметилась положительная динамика выздоровления от коронавируса

 По данным оперштаба, за сутки выздоровели 138 человек. Всего больше 16 тысяч жителей региона смогли выиграть борьбу с COVID-19. Это более 90% от общего числа инфицированных. Новых случаев заражения выявлено 72. В госпиталях лечатся 755 пациентов, 514 из них – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 27 больных. 18 - подключены к аппарату ИВЛ.

В целом, отмечается стабильное снижение по всей стране. При этом продолжает действовать масочный режим и другие обязательные санитарные требования. Продолжается массовая вакцинация населения препаратом, который зарекомендовал себя во многих странах мира, а это разработка российских ученых –«Спутник-V».

 

 

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