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4 февраля, 21:21
НовостиТуризм

«Грантовая поддержка проектов в сфере туризма». В Элисте прошел семинар для предпринимателей

«Грантовая поддержка проектов в сфере туризма». В Элисте прошел семинар для предпринимателей

Как внести свой вклад в развитие родного края как одного из самых привлекательных для путешествий? Кто и что может в этом помочь? Ответы на эти вопросы сегодня получили предприниматели и энтузиасты в рамках семинара «Грантовая поддержка проектов в сфере туризма». 

 Специалисты профильных ведомств и организаций рассказали о конкурсе Федерального агентства по туризму. В чем его суть и какие средства можно получить на развитие своего дела, рассказывает наш корреспондент Элла Хаптаханова.

 

 

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