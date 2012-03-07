«Грантовая поддержка проектов в сфере туризма». В Элисте прошел семинар для предпринимателей

Как внести свой вклад в развитие родного края как одного из самых привлекательных для путешествий? Кто и что может в этом помочь? Ответы на эти вопросы сегодня получили предприниматели и энтузиасты в рамках семинара «Грантовая поддержка проектов в сфере туризма».

Специалисты профильных ведомств и организаций рассказали о конкурсе Федерального агентства по туризму. В чем его суть и какие средства можно получить на развитие своего дела, рассказывает наш корреспондент Элла Хаптаханова.