12 октября, 09:44
 13 °C
62,35
63,68
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 октября, 10:31
Новости

Письма, открытки, поделки, сделанные своими руками – все это могут отправить калмыцкие школьники, присоединившись ко Всероссийской акции "Добрые письма"

Письма, открытки, поделки, сделанные своими руками – все это могут отправить калмыцкие школьники, присоединившись ко Всероссийской акции "Добрые письма"

Она направлена на поддержку участников специальной военной операции. Акцию запустило Российское движение детей и молодежи.

Письма в места дислокации воинских частей доставят волонтеры #МЫВМЕСТЕ. В акции можно участвовать и онлайн – в соцсетях с хештегами #ДобрыеПисьма#МЫВМЕСТЕ#РДДМ #РДШ08 сообщает, Министерство образования и науки республики.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия