Письма, открытки, поделки, сделанные своими руками – все это могут отправить калмыцкие школьники, присоединившись ко Всероссийской акции "Добрые письма"

Она направлена на поддержку участников специальной военной операции. Акцию запустило Российское движение детей и молодежи.



Письма в места дислокации воинских частей доставят волонтеры #МЫВМЕСТЕ. В акции можно участвовать и онлайн – в соцсетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ #РДШ08 сообщает, Министерство образования и науки республики.