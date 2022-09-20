Из них половина уже получили новые профессиональные компетенции. Самыми востребованными среди жителей считается профессия бухгалтера, повара, медсестры, менеджера маркетплейсов, педагога, тьютора и другие.
Обязательным условием участия в федеральном проекте является трудоустройство граждан по полученной профессии или открытие своего дела не позднее 25 декабря текущего года. Для участия в мероприятиях по обучению необходимо подать заявку через портал "Работа в России".
12 октября, 10:57
204 человека с начала года приступили к бесплатному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщает профильное ведомство
Читайте наши новости в Одноклассниках!