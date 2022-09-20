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12 октября, 10:57
Новости

204 человека с начала года приступили к бесплатному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщает профильное ведомство

204 человека с начала года приступили к бесплатному обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", сообщает профильное ведомство
Из них половина уже получили новые профессиональные компетенции. Самыми востребованными среди жителей считается профессия бухгалтера, повара, медсестры, менеджера маркетплейсов, педагога, тьютора и другие.

Обязательным условием участия в федеральном проекте является трудоустройство граждан по полученной профессии или открытие своего дела не позднее 25 декабря текущего года. Для участия в мероприятиях по обучению необходимо подать заявку через портал "Работа в России".
 
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