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12 октября, 10:02
Новости

Музыкальное состязание между студентами двух вузов Калмыцкого и Атырауского имени Досмухамедова состоится сегодня в КалмГУ

Музыкальное состязание между студентами двух вузов Калмыцкого и Атырауского имени Досмухамедова состоится сегодня в КалмГУ

Международный фестиваль "Золотая осень" проводится в рамках межсетевого сотрудничества. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Более 50 студентов, обучающихся в 2 университетах продемонстрируют вокальные данные. Конкурс направлен на популяризацию родного языка, на повышение мотивации к его изучению.

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