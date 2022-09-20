Музыкальное состязание между студентами двух вузов Калмыцкого и Атырауского имени Досмухамедова состоится сегодня в КалмГУ

Международный фестиваль "Золотая осень" проводится в рамках межсетевого сотрудничества. Мероприятие пройдет в онлайн-формате.



Более 50 студентов, обучающихся в 2 университетах продемонстрируют вокальные данные. Конкурс направлен на популяризацию родного языка, на повышение мотивации к его изучению.