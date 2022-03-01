Новые газовые плиты в рамках «Акции добрых дел» в Элисте получили 8 семей

Они будут установлены в их домах в ближайшее время. Это адресная помощь от благотворителей, она направлена на поддержку многодетных и малообеспеченных семей региона. Подробности в материале Татьяны Шолоховой.

В семье Натальи Барановской - 8 детей. Старшему - 18 лет, а самой младшей - 7 месяцев. Чтобы всех накормить, готовить приходится каждый день и помногу. Особенно любят малыши мамин хинкал. Мощностей старой плиты не хватает, - признается Наталья. Поэтому неожиданному подарку от газовой компании все были несказанно рады. Семья живет в дачном поселке, голубое топливо сюда обещают провести в следующем году. Пока же вынуждены пользоваться газовым баллоном.

А Татьяна Степанова после ухода дочери вместе с зятем воспитывает троих внуков. Младшему Роману полюбились печеные пирожки с капустой. Однако в старой газовой плите перестала работать духовка.

Новую газовую плиту планируют установить, как только закончат ремонт на кухне. Подключить ее должны специалисты газовой компании бесплатно. Отбор семей, которые могут рассчитывать на адресную помощь на средства благотворителей, ведут в республиканском центре социального обслуживания населения. В отделении «Семья» знают каждого, кто нуждается в поддержке. Главный критерий - многодетная семья должна быть социально активной и проживать в частном доме или квартире.

«Акция добрых дел» с каждым днем охватывает все больше участников. Планшеты, одежда к новому учебному году, необходимые в быту предметы – эта помощь всегда актуальна. Принять участие в ней могут не только предприниматели, представители крупных компаний и производств, но и неравнодушные жители республики.