Певцу из Монголии присвоено звание Заслуженный артист Калмыкии

В республике с визитом находились известный монгольский певец, музыкант Самандын Жавхлан, руководитель общественной организации «Тод номын гэрэл» Баатаржав Бат-Амгалан и директор компании «БОЖСС», заместитель туристической компании «ОТ-Тур» Цэвээн Оюна.

В рамках концерта дружбы «Алтн Намр» Самандын Жавхлану присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Калмыкия»

Глава республики Бату Хасиков отметил, что своим творчеством Жавхлан проводит большую работу по культурному объединению монгольского мира, популяризации Калмыкии в Монголии и других странах.

Накануне на личной встрече стороны обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия во всех сферах. Также, пользуясь случаем, Глава региона пригласил гостей на III Международный буддийский форум, который состоится в Элисте уже в следующем году.

Фото: Официальный канал Главы Республики Калмыкия