На прошлой неделе три водителя в Калмыкии задержаны за повторное пьяное вождение

В Элисте инспектором ДПС был остановлен автомобиль под управлением местного жителя с признаками опьянения. В ходе проверки установлено, что, менее чем год назад, водитель за пьяное вождение был лишен права управления сроком на 18 месяцев.

В поселке Комсомольский полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 21-летнего местного жителя, с признаками алкогольного опьянения. Установлено, что в июне текущего года молодой человек уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

В ночное время в Элисте водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это был привлечен к административной ответственности. Ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Видео: МВД Калмыкия