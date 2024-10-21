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22 октября, 11:59
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На прошлой неделе три водителя в Калмыкии задержаны за повторное пьяное вождение

В Элисте инспектором ДПС был остановлен автомобиль под управлением местного жителя с признаками опьянения. В ходе проверки установлено, что, менее чем год назад, водитель за пьяное вождение был лишен права управления сроком на 18 месяцев.

В поселке Комсомольский полицейские остановили автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 21-летнего местного жителя, с признаками алкогольного опьянения. Установлено, что в июне текущего года молодой человек уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение.

В ночное время в Элисте водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. За это был привлечен к административной ответственности. Ранее мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

В отношении нарушителей составлены административные материалы.

Видео: МВД Калмыкия

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