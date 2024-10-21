Дети в гостях у пожарных

Пожарно-спасательная часть Яшкульского района в честь профессионального праздника Дня пожарной охраны открыла свои двери для детей.

Учащиеся пятого класса многопрофильной гимназии Яшкуля посетили пожарную часть. Сотрудники рассказали детям о работе подразделения, показали свою технику, рассказали об условиях несения службы, назначении и применении пожарно-технического вооружения и оборудования.

Своим гостям хозяева предоставили возможность попробовать себя в роли настоящих пожарных. Ребятам разрешили посидеть в пожарной машине, проложить рукавную линию и подать огнетушащие вещества на очаг условного возгорания.

Сотрудники ведомства постоянно проводят для детей дни безопасности, экскурсии в свои подразделения. Главная цель подобных мероприятий – не только показать из чего складывается работа огнеборцев, но и научить каждого ребенка действовать правильно и решительно при пожарах.

Видео: МЧС Республики Калмыкия