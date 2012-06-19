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19 февраля, 19:32
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Цифровизация проникает во все сферы жизни республики

Цифровизация проникает во все сферы жизни республики

По итогам 2020 года Калмыкия занимает первое место по ЮФО и семнадцатое по России в рейтинге цифровой зрелости в области здравоохранения. Сообщает Глава региона Бату Хасиков на своей странице в инстаграм.

По его словам, постепенно цифровизация проникает во все сферы жизни республики. По поручению Президента России Владимира Путина, в нескольких субъектах проведут эксперимент по замене ряда личных документов на цифровые аналоги. Над переводом на использование цифровых документов в России задумывались давно. К 2023 году планируется полный переход на электронные паспорта. С начала 2020 года подобная практика работает с электронными трудовыми книжками. В нашем регионе уже 10 тысяч человек перешли на такой формат.

Мы также продолжаем подключение к скоростному интернету, в 2021 году обеспечим им более 150 социально значимых объектов. Фиксированный же доступ в интернет на сегодняшний день имеют более 96 % жителей Калмыкии. 89% - зарегистрированы в Единой системе идентификации и авторизации, которая открывает доступ к таким сервисам как Госуслуги и Российская общественная инициатива.

 

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