Первым выпускникам курса «Тестировщик программного обеспечения» сегодня были вручены дипломы

Возможность получить такую специальность появилась, благодаря сотрудничеству регионального министерства цифрового развития с одной из ведущих IT-компаний страны.

Из 40 человек, прошедших конкурсный отбор, программу успешно освоили только 16. Документ о прохождении курса им вручил Алексей Этеев. Как отметил руководитель компании-партнёра, часть выпускников будет трудоустроена.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество. В январе планируется начать занятия уже у второго курса. Обучение доступно для всех желающих, при условии прохождения конкурсного отбора.