2 декабря, 09:29
 4 °C
83,84
73,97
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 декабря, 21:17
НовостиОбразование

Первым выпускникам курса «Тестировщик программного обеспечения» сегодня были вручены дипломы

Первым выпускникам курса «Тестировщик программного обеспечения» сегодня были вручены дипломы

Возможность получить такую специальность появилась, благодаря сотрудничеству регионального министерства цифрового развития с одной из ведущих IT-компаний страны.

Из 40 человек, прошедших конкурсный отбор, программу успешно освоили только 16. Документ о прохождении курса им вручил Алексей Этеев. Как отметил руководитель компании-партнёра, часть выпускников будет трудоустроена.

Стороны также обсудили дальнейшее сотрудничество. В январе планируется начать занятия уже у второго курса. Обучение доступно для всех желающих, при условии прохождения конкурсного отбора.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия