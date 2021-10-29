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1 декабря, 21:43
Новости

Сегодня депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев встретился со студентами и преподавательским составом КалмГУ

Сегодня депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев встретился со студентами и преподавательским составом КалмГУ

Ректор Бадма Салаев поздравил народного избранника с победой на выборах и пожелал ему успехов на новом поприще. На встрече обсуждались вопросы открытия в университете учебно-военного центра, медицинских направлений, строительства нового корпуса университета и студенческих общежитий, а также вопросы водоснабжения и открытия аптечных пунктов. Башанкаев выслушал советы, пожелания, просьбы, поручения и отметил, что ему особенно приятно свою первую официальную встречу провести со студенческой молодёжью на Родине.

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