Сегодня депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев встретился со студентами и преподавательским составом КалмГУ

Ректор Бадма Салаев поздравил народного избранника с победой на выборах и пожелал ему успехов на новом поприще. На встрече обсуждались вопросы открытия в университете учебно-военного центра, медицинских направлений, строительства нового корпуса университета и студенческих общежитий, а также вопросы водоснабжения и открытия аптечных пунктов. Башанкаев выслушал советы, пожелания, просьбы, поручения и отметил, что ему особенно приятно свою первую официальную встречу провести со студенческой молодёжью на Родине.