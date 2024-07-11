Первым кандидатом на пост главы республики, зарегистрированным избиркомом Калмыкии, стал выдвиженец от регионального отделения КПРФ Михаил Намруев

Он представил пакет документов с соблюдением требований федерального и республиканского законодательства, говорится в сообщении, распространенном комиссией.

Помимо Намруева, в избирком региона из пяти выдвинутых политическими партиями кандидатов, документы для регистрации представили еще трое: Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди") и Бату Хасиков ("Единая Россия"). Наталья Манжикова от регионального отделения политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" документы для регистрации не представила.

В избиркоме республики уточнили, что 67-летний Намруев занимает должность заведующего сектора по выборным технологиям и работе с депутатской вертикалью в Калмыцком региональном отделении КПРФ.