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13 июля, 16:57
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Первым кандидатом на пост главы республики, зарегистрированным избиркомом Калмыкии, стал выдвиженец от регионального отделения КПРФ Михаил Намруев

Первым кандидатом на пост главы республики, зарегистрированным избиркомом Калмыкии, стал выдвиженец от регионального отделения КПРФ Михаил Намруев

Он представил пакет документов с соблюдением требований федерального и республиканского законодательства, говорится в сообщении, распространенном комиссией.

Помимо Намруева, в избирком региона из пяти выдвинутых политическими партиями кандидатов, документы для регистрации представили еще трое: Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди") и Бату Хасиков ("Единая Россия"). Наталья Манжикова от регионального отделения политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" документы для регистрации не представила.

В избиркоме республики уточнили, что 67-летний Намруев занимает должность заведующего сектора по выборным технологиям и работе с депутатской вертикалью в Калмыцком региональном отделении КПРФ.

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