Большая творческая семья Калмыцкого республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в этом году отмечает свой 85-летний юбилей
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В честь этого события 18 июля в Москве открытие юбилейной выставки «Мелодия степи». Более ста произведений 35 калмыцких мастеров будет представлено в экспозиции.
Сегодня произведения нескольких поколений художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства составляют «золотой фонд» многонациональной культуры России.
Получив признание в стране и за рубежом, свои лучшие работы они посвящают родному краю, обогащая его особыми, неповторимыми степными красками. В своих произведениях они раскрывают смысл простых и вечных истин о родной земле, людях и жизни.