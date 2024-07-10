Большая творческая семья Калмыцкого республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» в этом году отмечает свой 85-летний юбилей

В честь этого события 18 июля в Москве открытие юбилейной выставки «Мелодия степи». Более ста произведений 35 калмыцких мастеров будет представлено в экспозиции.

Сегодня произведения нескольких поколений художников, скульпторов и мастеров декоративно-прикладного искусства составляют «золотой фонд» многонациональной культуры России.

Получив признание в стране и за рубежом, свои лучшие работы они посвящают родному краю, обогащая его особыми, неповторимыми степными красками. В своих произведениях они раскрывают смысл простых и вечных истин о родной земле, людях и жизни.