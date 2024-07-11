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13 июля, 17:00
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Сегодня избирком Калмыкии зарегистрировал Айсу Баянову, выдвинутую региональным отделением политической партии "Новые люди" кандидатом на должность главы региона.

Сегодня избирком Калмыкии зарегистрировал Айсу Баянову, выдвинутую региональным отделением политической партии "Новые люди" кандидатом на должность главы региона.

Ее документы прошли проверку и соответствуют требованиям федерального и республиканского законодательства, говорится в распространенном комиссией сообщении. Баянова 1982 года рождения - третий зарегистрированный на выборах главы Калмыкии кандидат.

Ранее, в комиссии сообщали, что из пяти выдвинутых политическими партиями кандидатов, документы для регистрации представили четверо: Бату Хасиков («Единая Россия», Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди") и Михаил Намруев (КПРФ).

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