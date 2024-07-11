Сегодня избирком Калмыкии зарегистрировал Айсу Баянову, выдвинутую региональным отделением политической партии "Новые люди" кандидатом на должность главы региона.

Ее документы прошли проверку и соответствуют требованиям федерального и республиканского законодательства, говорится в распространенном комиссией сообщении. Баянова 1982 года рождения - третий зарегистрированный на выборах главы Калмыкии кандидат.

Ранее, в комиссии сообщали, что из пяти выдвинутых политическими партиями кандидатов, документы для регистрации представили четверо: Бату Хасиков («Единая Россия», Юрий Хрущев (ЛДПР), Айса Баянова ("Новые люди") и Михаил Намруев (КПРФ).