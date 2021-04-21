Сегодня - День кадрового работника

В каждом учреждении имеется человек, отвечающий за работу кадров, а в крупных организациях этим занимаются целые отделы, неважно - государственное это предприятие или частное.

Кадровая служба необходима для четкого и комфортного выстраивания отношений в коллективе, регулирования приема на работу, увольнений, организации обучения, работы с социальными льготами, учета сотрудников, повышения мотивации.

Мы поздравляем представителей этой важной профессии с праздником!