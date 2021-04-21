  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 мая, 10:06
НовостиСобытие

Сегодня - День кадрового работника

Сегодня - День кадрового работника

 В каждом учреждении имеется человек, отвечающий за работу кадров, а в крупных организациях этим занимаются целые отделы, неважно - государственное это предприятие или частное.

 Кадровая служба необходима для четкого и комфортного выстраивания отношений в коллективе, регулирования приема на работу, увольнений, организации обучения, работы с социальными льготами, учета сотрудников, повышения мотивации.

Мы поздравляем представителей этой важной профессии с праздником!

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия