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19 сентября, 15:05
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Сегодня глава республики Бату Хасиков проверил ход строительства третьей нитки водовода Верхний Яшкуль – Элиста.

Как доложили представители подрядной организации, работы на объекте идут с опережением графика. Стоит отметить, что возведением объекта занимается компания, которая имеет опыт в реализации подобных проектов.

По словам Бату Хасикова, многолетняя проблема решается при поддержке Минстроя России. А прозрачность и открытость процесса обеспечивает общественный контроль.

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