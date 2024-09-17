Сегодня глава республики Бату Хасиков проверил ход строительства третьей нитки водовода Верхний Яшкуль – Элиста.

Как доложили представители подрядной организации, работы на объекте идут с опережением графика. Стоит отметить, что возведением объекта занимается компания, которая имеет опыт в реализации подобных проектов.

По словам Бату Хасикова, многолетняя проблема решается при поддержке Минстроя России. А прозрачность и открытость процесса обеспечивает общественный контроль.