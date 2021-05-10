Ухудшение погоды ожидается по всей территории республики

Об этом предупреждает региональная служба МЧС. Прогнозируются опасные погодные явления: сильные дожди и ливни, гроза, град, усиление ветра с порывами до 20-25 м/с.

Также существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта.

Находясь дома, закройте окна. На улице, старайтесь не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи, обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.