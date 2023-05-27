Первая партия племенного молодняка калмыцкой породы из Малодербетовского района отправилась в Ростовскую область

В местном крестьянско-фермерском хозяйстве Альтаир большое внимание уделяется развитию племенного животноводства и нацелены на то, чтобы внести посильный вклад в продовольственную безопасность страны. А свою главную задачу видят в том, чтобы сохранить чистоту породы калмыцкого крупного рогатого скота. Альтаир - племреподуктор. Больше половины всего поголовья здесь элитное, в хозяйстве постоянно работают над улучшением племенных качеств скота.