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19 мая, 13:02
НовостиПолитика

Новые назначения в Правительстве

Новые назначения в Правительстве

Указом Бату Хасикова Эрдни Церенов утверждён министром по земельным и имущественным отношениям Калмыкии.

Выпускник МГУ ранее трудился в следственном комитете и прокуратуре. На новый пост 33-летний Церенов перешел с должности руководителя управлением по противодействию коррупции при Главе республики.

Также стало известно, что назначен и новый заместитель Председателя республиканского Правительства. Им стала Светлана Иванова, до этого она занимала пост советника Главы Калмыкии. Иванова будет курировать сферу здравоохранения, социального развития и другие направления.

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