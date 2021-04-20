Новые назначения в Правительстве

Указом Бату Хасикова Эрдни Церенов утверждён министром по земельным и имущественным отношениям Калмыкии.

Выпускник МГУ ранее трудился в следственном комитете и прокуратуре. На новый пост 33-летний Церенов перешел с должности руководителя управлением по противодействию коррупции при Главе республики.

Также стало известно, что назначен и новый заместитель Председателя республиканского Правительства. Им стала Светлана Иванова, до этого она занимала пост советника Главы Калмыкии. Иванова будет курировать сферу здравоохранения, социального развития и другие направления.