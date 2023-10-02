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3 октября, 14:16
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В Калмыкии свыше 1 200 работающих женщин получили пособие по беременности и родам

В Калмыкии свыше 1 200 работающих женщин получили пособие по беременности и родам

На эти цели суммарно было направлено свыше 130 млн. рублей. Как нам сообщили в региональном отделении Соцфонда, размер выплаты устанавливается в зависимости от заработка женщины, сложности родов, а также количества детей.

В этом году минимальная сумма пособия для работающих мам, которые трудоустроены на полный рабочий день, при стандартной продолжительности отпуска по беременности и родам в 140 дней составляет около 75 тыс. руб. Максимальная сумма при неосложненных родах - свыше 380 тыс. руб.

При рождении двух и более детей выплачивается пособие в размере более 530 тыс. руб. Если в местности, где живет женщина, применяется районный коэффициент к заработной плате, то при расчете выплаты учитывается и он.

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