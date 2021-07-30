Путешествие от Москвы до Владивостока совершит школьник из Калмыкии

В поездку мечты отправились сегодня победители конкурса «Большая перемена». Среди них ученик 6 класса Ики-Бурульской средней школы Эрдни Цохоров. Всего 150 школьников из разных регионов за 15 дней посетят удивительные и знаменитые места страны, познакомятся с природой Алтая.

В добрый путь ребят отправили Глава РЖД Олег Белозеров и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В поезде для детей предусмотрены медиа-студия и зал для встреч и проведения досуга.