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8 сентября, 17:48
НовостиМолодёжная политика

Путешествие от Москвы до Владивостока совершит школьник из Калмыкии

Путешествие от Москвы до Владивостока совершит школьник из Калмыкии

 В поездку мечты отправились сегодня победители конкурса «Большая перемена». Среди них ученик 6 класса Ики-Бурульской средней школы Эрдни Цохоров. Всего 150 школьников из разных регионов за 15 дней посетят удивительные и знаменитые места страны, познакомятся с природой Алтая.

В добрый путь ребят отправили Глава РЖД Олег Белозеров и первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко. В поезде для детей предусмотрены медиа-студия и зал для встреч и проведения досуга.   

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