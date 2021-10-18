В филиалах МФЦ Калмыкии началась выдача сертификатов о вакцинации

Около 70 бумажных сертификатов за сутки. Всего в стране за этой услугой обратились 50 тысяч человек. Большая часть из них – это люди пожилого возраста. Александр Бедишов встретился с теми, кто получил заветный документ и готов рассказать подробности.

Наталья Бамбушева наконец получила сертификат с QR-кодом. Рассказывает, что привилась от коронавируса еще месяц назад, да так и не смогла самостоятельно зарегистрироваться на портале «Госуслуги». А документ о вакцинации, когда все еще действуют ограничительные меры - необходим.

Услуга бесплатная, чтобы получить ее - надо прийти в офис МФЦ с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС. Сертификат, по словам специалиста службы Эльвиры Демьяновой, заявитель получит и при наличии учетной записи на едином портале Госуслуг, как в случае с Василием Шевченко. Ему необходимо было просто распечатать документ.

Подтвердить свою учетную запись можно не только в МФЦ, но и в центрах обслуживания ПФР, МВД, ФСС , муниципалитетов.

Кроме того, на портале Госуслуг нет данных о гражданах, получивших иностранную вакцину, значит, сертификат с QR-кодом получить они не смогут. Также на портале нет сведений о военнослужащих, получивших вакцину в специализированных поликлиниках.

Подтверждающий о прививках против короновируса документ, доступен только после полного прохождения вакцинации.