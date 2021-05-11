Переработка камыша в корм для скота

Это один из инвестиционных проектов, которые калмыцкая делегация представила в рамках Петербургского международного экономического форума. Планируется создать производственную площадку по переработке грубых кормов на основе камышово-злаковой травосмеси в прибрежной части Северного Каспия. Фермеры смогут отправлять молодняк на откорм, оптимизировав на 15 процентов затраты на подготовку к зимовке. Также были подписаны соглашения с Аналитическим центром при Правительстве России и рамочный договор с Якутией. Дополнительно были обсуждены перспективы целлюлозной промышленности.

На площадке портала Росконгресс инвесторов заинтересовал и региональный проект строительства завода по переработке кожи. Меховая овчина, неокрашенное сырье и полуфабрикат – сегодня являются востребованными. Пока, говоря об объемах производства, называют цифры 252 тысячи руна овец и 40 тысяч шкур - КРС. Это позволит создать до 50 дополнительных рабочих мест. Также были рассмотрены вопросы развития туризма в регионе.