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8 июня, 13:10
Новости

За месяц количество самозанятых граждан в стране увеличилось на 125 тысяч человек

За месяц количество самозанятых граждан в стране увеличилось на 125 тысяч человек

 Среди них, наиболее популярные - автотранспортные услуги, ремонт, строительство, сфера красоты. В Калмыкии на сегодня «сами себе бизнесмены» – 1 374 человека. В рамках проекта по созданию благоприятных условий труда для самозанятых запланирован ряд мероприятий.

В региональном центре «Мой бизнес» они смогут получить консультации профильных экспертов, принять участие в мастер-классах и тренингах, а также обучиться продвижению продукции в соцсетях и печатных СМИ. А в агентстве финансовой поддержки предпринимателей республики для них доступны льготные займы до 500 тысяч рублей.

 

 

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