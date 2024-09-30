Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб» открыл в Яшалтинском районе новый концертный сезон.
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Автоклуб, полученный в рамках национального проекта «Культура», со своей сценой и мультимедийной аппаратурой, теперь может приехать в самый удалённый населённый пункт.
Накануне, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, автоклуб с праздничной программой «Душою молоды всегда» посетил села Матросово и Красномихайловское. Программа подготовлена силами художественной самодеятельности Яшалтинского дома культуры.
Концерт был ярким и интересным, каждое выступление артистов зрители встречали аплодисментами.
В ближайшие дни в планах автоклуба посетить Эсто-Алтай и Бага-Тугтун.
Фото: Яшалтинский центр культуры и досуга