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1 октября, 14:25
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Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб» открыл в Яшалтинском районе новый концертный сезон.

Передвижной многофункциональный культурный центр «Автоклуб» открыл в Яшалтинском районе новый концертный сезон.

Автоклуб, полученный в рамках национального проекта «Культура», со своей сценой и мультимедийной аппаратурой, теперь может приехать в самый удалённый населённый пункт.

Накануне, в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, автоклуб с праздничной программой «Душою молоды всегда» посетил села Матросово и Красномихайловское. Программа подготовлена силами художественной самодеятельности Яшалтинского дома культуры.

Концерт был ярким и интересным, каждое выступление артистов зрители встречали аплодисментами.

В ближайшие дни в планах автоклуба посетить Эсто-Алтай и Бага-Тугтун.

Фото: Яшалтинский центр культуры и досуга

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