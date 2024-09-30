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1 октября, 14:11
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Калмыкия и Ливия создадут клуб дружбы.

Калмыкия и Ливия создадут клуб дружбы.

Этот проект предоставит уникальную площадку для обмена идеями и культурным опытом. В рамках IX Международного молодежного форума «Евразия Global Республика подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией ливийско-российской дружбы». Это соглашение направлено на развитие политики и укрепление связей между молодежью обеих стран. Лидером клуба и представителем Калмыкии на форуме стала Валентина Коняева, учитель «Калмыцкой этнокультурной гимназии им. Зая-Пандиты».

Он объединил в Оренбурге молодёжь из 89 регионов России и 115 стран мира. Участники форума учились выстраивать международные связи, обменивались опытом друг с другом и экспертами.

Темами для обсуждений стали общественные проекты, бизнес, медиа, современные технологии, искусство, туризм, региональное развитие, образование. Лидеры молодёжных объединений со всего мира учились друг у друга и находили новые возможности для развития.

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