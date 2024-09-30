Нелегальных мигрантов полицейские Калмыкии выявили на строящихся объектах.

В настоящее время проводится скоординированная и целенаправленная работа по отработке мест их возможного пребывания, осуществления трудовой деятельности и концентрации. Ее цель - установление и документирование фактов нарушения миграционного законодательства , установления лиц, скрывающихся от уголовного преследования, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности. Такие мероприятия носят профилактический характер и позволяют сохранять обстановку в регионе стабильной и контролируемой.

По итогам 2 дней выявлено 16 административных правонарушений, установлено 2 иностранных гражданина, находящихся в России незаконно, в отношении которых судебными органами приняты решения о выдворении из страны, сообщает сегодня министерство внутренних дел Калмыкии.