Более 10 тысяч человек приняли участие в голосовании по отбору территорий для благоустройства в Калмыкии

Так, в Элисте объектом, который на данный момент является лидером, стал парк Молодежный в 1 микрорайоне. За него проголосовало более 4 тысяч горожан. А в Лагани сейчас лидирует сквер Кирова. Кетченеровцы больше отдают предпочтение парку Просветления. А жители Малодербетовского района выбирают один из двух дизайн-проектов для общественной территории в селе Тундутово.

Именно граждане выбирают, какие территории должны быть приведены в порядок. Напомним, это можно сделать на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». Но только, если вы старше 14 лет.