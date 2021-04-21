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23 мая, 11:30
НовостиОбщество

Более 10 тысяч человек приняли участие в голосовании по отбору территорий для благоустройства в Калмыкии

Более 10 тысяч человек приняли участие в голосовании по отбору территорий для благоустройства в Калмыкии

Так, в Элисте объектом, который на данный момент является лидером, стал парк Молодежный в 1 микрорайоне. За него проголосовало более 4 тысяч горожан. А в Лагани сейчас лидирует сквер Кирова. Кетченеровцы больше отдают предпочтение парку Просветления.  А жители Малодербетовского района выбирают один из двух дизайн-проектов для общественной территории в селе Тундутово.

Именно граждане выбирают, какие территории должны быть приведены в порядок. Напомним, это можно сделать на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru или же в личном кабинете на портале «Госуслуги». Но только, если вы старше 14 лет.

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