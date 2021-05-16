Перед судом предстанет элистинец по обвинению в жестоком убийстве

Так, следствием установлено, что 25 апреля прошлого года обвиняемый с целью урегулирования финансового спора с потерпевшим прибыл в ранее назначенное место встречи - на конечную остановку 19 маршрута, где между ними произошла ссора.

В ходе конфликта злоумышленник беспорядочно произвел из автомата Калашникова не менее 15 выстрелов в потерпевшего. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.