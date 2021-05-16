Международный Олимпийский комитет одобрил заявку Всемирной ассоциации кикбоксинга о полном признании федерации

Этот вопрос рассмотрят на сессии, которая будет проходить в июле в Токио. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил Бату Хасиков – Президент Федерации кикбоксинга России.

Он отметил: «Наша Федерация давно стремится стать полноправным членом олимпийской спортивной семьи. Еще в 2007 году WAKO направляло заявку на признание кикбоксинга олимпийским видом спорта. В 2018 году WAKO была временно признана, и наша цель войти в программу Олимпийских игр стала реальнее» - говорится в сообщении.

Глава региона подчеркнул, что продолжит работу по популяризации этого вида спорта в России и республике, где также создана Ассоциация кикбоксинга Калмыкии.