Пенсии, пособия, льготы

С 1 апреля в России вступают в силу важнейшие законодательные нововведения. Апрель в России начнется с отмены льгот, действовавших почти весь прошлый год из-за конавируса. Работников старше 65 могут попросить вернуться в офис. При этом традиционно проиндексируют социальные пенсии.

К новым правилам придется привыкнуть и семьям, претендующим на пособия на детей от 3 до 7 лет. Минимальная цена на сигареты. С 1 апреля будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Продавать сигареты ниже определенной стоимости будет запрещено.