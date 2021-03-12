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1 апреля, 11:17
НовостиОбществоГосударство

Пенсии, пособия, льготы

Пенсии, пособия, льготы

С 1 апреля в России вступают в силу важнейшие законодательные нововведения. Апрель в России начнется с отмены льгот, действовавших почти весь прошлый год из-за конавируса. Работников старше 65 могут попросить вернуться в офис. При этом традиционно проиндексируют социальные пенсии. 

К новым правилам придется привыкнуть и семьям, претендующим на пособия на детей от 3 до 7 лет. Минимальная цена на сигареты. С 1 апреля будет устанавливаться единая минимальная цена табачной продукции. Продавать сигареты ниже определенной стоимости будет запрещено. 

 

 

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