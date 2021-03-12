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1 апреля, 10:04
НовостиОбщество

1 апреля – дата вступления в силу ряда нововведений

1 апреля – дата вступления в силу ряда нововведений

Так, с сегодняшнего дня меняется экзаменационный процесс в ГИБДД. Теперь выпускники автошкол будут проходить практические испытания сразу на трассе, а не на специальной площадке, как это было ранее. Это коснется тех, кто готовится управлять легковой машиной, водить грузовики и автобусы. 

Не затронут они только тех, кто получает права на вождение мотоцикла.Также с 1 апреля начнет действовать обновленный список ошибок и нарушений, за которые начисляются штрафные баллы.

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