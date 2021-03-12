1 апреля – дата вступления в силу ряда нововведений

Так, с сегодняшнего дня меняется экзаменационный процесс в ГИБДД. Теперь выпускники автошкол будут проходить практические испытания сразу на трассе, а не на специальной площадке, как это было ранее. Это коснется тех, кто готовится управлять легковой машиной, водить грузовики и автобусы.

Не затронут они только тех, кто получает права на вождение мотоцикла.Также с 1 апреля начнет действовать обновленный список ошибок и нарушений, за которые начисляются штрафные баллы.