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1 апреля, 11:44
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Сегодня Международный день птиц

Сегодня Международный день птиц

 Это экологический праздник, который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. Между тем, проект «Сохранение и изучение степного орла в Калмыкии» одобрен комиссией конкурса на получение международного гранта. Его обладателем стал один из научных сотрудников заповедника «Черные земли».

Основная цель – создание программы долгосрочного мониторинга и сохранения степных орлов на территории республики. На средства гранта будет закуплено оборудование для обеспечения безопасности пернатых. Также ученые планируют изучить пути миграции птиц и привлечь внимание общественности к сохранению этих красивых представителей степной фауны.

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