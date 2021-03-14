Сегодня Международный день птиц

Это экологический праздник, который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок. Между тем, проект «Сохранение и изучение степного орла в Калмыкии» одобрен комиссией конкурса на получение международного гранта. Его обладателем стал один из научных сотрудников заповедника «Черные земли».

Основная цель – создание программы долгосрочного мониторинга и сохранения степных орлов на территории республики. На средства гранта будет закуплено оборудование для обеспечения безопасности пернатых. Также ученые планируют изучить пути миграции птиц и привлечь внимание общественности к сохранению этих красивых представителей степной фауны.