17 июня, 15:09
 28 °C
59,33
56,71
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 июня, 09:59
Новости

«Пеликантность. Пеликаны мира»

«Пеликантность. Пеликаны мира»

Интерактивная фотовыставка под таким названием открывается сегодня в Национальном музее. В экспозиции собрали лучшие кадры удивительных и необычных пеликанов, сделанные как профессиональными фотографами, так и любителями. Снимки сделаны в разных уголках планеты: в России и Кении, Израиле и Греции, на Кубе, в США, Австралии, Мексике, Перу.

По словам сотрудников музея, выставка успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и отправилась в тур по городам России. Первым в эстафете стал заповедник «Черные земли». На его островах расположены колонии редких видов птиц, в том числе розовых пеликанов. Эти кадры мы получим уже к дневному выпуску.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия