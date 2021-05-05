«Пеликантность. Пеликаны мира»

Интерактивная фотовыставка под таким названием открывается сегодня в Национальном музее. В экспозиции собрали лучшие кадры удивительных и необычных пеликанов, сделанные как профессиональными фотографами, так и любителями. Снимки сделаны в разных уголках планеты: в России и Кении, Израиле и Греции, на Кубе, в США, Австралии, Мексике, Перу.



По словам сотрудников музея, выставка успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и отправилась в тур по городам России. Первым в эстафете стал заповедник «Черные земли». На его островах расположены колонии редких видов птиц, в том числе розовых пеликанов. Эти кадры мы получим уже к дневному выпуску.