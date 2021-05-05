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17 июня, 09:21
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Национальный драматический театр им. Б.Басангова завоевал гран-при XXIV Международного фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи

Национальный драматический театр им. Б.Басангова завоевал гран-при XXIV Международного фестиваля «Боспорские агоны» в Керчи

Как сообщает пресс-служба театра, награждение коллектива состоялось 16 июня в рамках торжественной церемонии закрытия фестиваля.

Калмыцкий театр представлял в Керчи свой легендарный спектакль – музыкальную поэму «Я - Будда» Бориса Манджиева, Виктора Хаптаханова. Постановка, ставшая визитной карточкой театра, уже завоевала большое количество театральных наград и снискала любовь тысяч зрителей по всей стране.

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