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17 июня, 10:32
НовостиЗдравоохранение

Флюорография на дому

Флюорография на дому

88 подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли плановое обследование, не покидая стены соцучреждения.

Такая возможность появилась благодаря передвижной флюорографической установке. Её к ним направил Республиканский противотуберкулезный диспансер. С её помощью обследование завершилось в течение нескольких часов.

Рентгенологический аппарат подъехал прямо к дверям здания. Постояльцы дома-интерната нуждаются в систематических обследованиях, для этих целей соцучреждение на постоянной основе сотрудничает с рядом медорганизаций.

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