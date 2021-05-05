Флюорография на дому

88 подопечных Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов прошли плановое обследование, не покидая стены соцучреждения.



Такая возможность появилась благодаря передвижной флюорографической установке. Её к ним направил Республиканский противотуберкулезный диспансер. С её помощью обследование завершилось в течение нескольких часов.



Рентгенологический аппарат подъехал прямо к дверям здания. Постояльцы дома-интерната нуждаются в систематических обследованиях, для этих целей соцучреждение на постоянной основе сотрудничает с рядом медорганизаций.