Незаконный оборот спиртосодержащей продукции, совершенный организованной группой лиц

Обвинительное заключение по этому уголовному делу направлено прокурором в суд. Оно было возбуждено в отношении двух жителей Сарпинского района.

Как сообщили сегодня в Прокуратуре Калмыкии, максимальное наказание за инкриминируемое преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься деятельностью в отдельных сферах.