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7 сентября, 15:34
НовостиКриминал

Незаконный оборот спиртосодержащей продукции, совершенный организованной группой лиц

Незаконный оборот спиртосодержащей продукции, совершенный организованной группой лиц

Обвинительное заключение по этому уголовному делу направлено прокурором в суд. Оно было возбуждено в отношении двух жителей Сарпинского района.

Как сообщили сегодня в Прокуратуре Калмыкии, максимальное наказание за инкриминируемое преступления предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься деятельностью в отдельных сферах.

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